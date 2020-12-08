برلماني يصف قانون تمويل الانتخابات بـ'البدعة'

وصف عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الثلاثاء، قانون تمويل انتخابات مجلس النواب، الذي أرسل من الحكومة الى البرلمان، بأنه "بدعة".

وقال العطافي في حديث لـ الخليج 365، ان "قانون تمويل انتخابات مجلس النواب، الذي أرسل من الحكومة الى مجلس النواب هو بدعة من الحكومة وكان يفترض تضمينه بموازنة العام المقبل"، مبينا ان "القانون رسالة واضحة بأن الحكومة غير جادة بإرسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان".



واضاف العطافي، ان "الموازنة هي من ترسم السياسة المالية والخدمية والاقتصادية في البلد ولا يمكن شل حركة الدوائر الخدمية والمؤسسات الحكومية كما حصل في عام 2019 بسبب عدم تشريع الموازنة وكان له تأثير سلبي على محافظات الوسط والجنوب في جميع القطاعات الحيوية والخدمية"، لافتا الى ان "عدم تشريع الموازنة له تأثير كبير على حركة الملاك في الدوائر وعلى الحكومة التركيز على تشريعها وترك بدعة قوانين الاقتراض".



وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت السبت (5 كانون الاول 2021) القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب.