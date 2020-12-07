بالفيديو.. احراق مقرات الاحزاب في السليمانية

اقدم متظاهرون غاضبون، الاثنين، على احراق مقرات الاحزاب في السليمانية. وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام متظاهرين غاضبين على حرق مقرات الاحزاب السياسية في المحافظة. وجاء ذلك للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الاوضاع المعيشية وصرف رواتب الموظفين.

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