واوضح شيخ عموم العشيرة فرقد نصر الله الموسوي ان "المكالمة الهاتفية التي نُشرت قبل ايام بين احد قادة الحشد الشعبي وضابط في الجيش العراقي لاتقرب للسيد احمد نصر الله من قريب او بعيد وانما تم استغلال صورته الشخصية للتسقيط وبعض صفحات التواصل تعمدت على نشر الصورة وارفاقها مع كلام بذيء يمس شخصية نائب قائد العمليات احمد نصر الله".
واشار شيخ العشيرة العموم الى ان "العشيرة باشرت باقامة دعاوى قانونية بحق كل من نشر الصورة او ساعد بنشرها وشوه سمعة السيد احمد نصر الله وتحتفظ بحقها القانوني والعشائري"، مؤكدآ ان "هذه الهجمة يراد منها خلق فجوة بين الحشد الشعبي والجيش العراقي والتي سيعجزون عنها باذن الله وفق تصريحه".
كانت هذه تفاصيل خبر عشائر كربلائية تعلن اقامة 'دعاوى قانونية' للمشهرين بصورة قيادي بالحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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