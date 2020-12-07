انتحار امرأة باطلاق النار على نفسها في الناصرية

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن امرأة انتحرت باطلاق النار على نفسها في الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة تولد 1985 اقدمت على الانتحار باطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس يعود لشقيقها داخل منزلها ضمن منطقة الشماشرة في الناصرية".

واضاف المصدر ان "المرأة تعاني من امراض نفسية"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي".