مجلس النواب يرفع جلسته الى الاربعاء المقبل

قررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، رفع الجلسة الخامسة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي، إلى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الأربعاء الساعة الثانية عشر ظهراً".
وكان البرلمان عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ25 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وحضور 178 نائباً.
وكان البرلمان عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ25 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وحضور 178 نائباً.
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