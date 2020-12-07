مجلس النواب يرفع جلسته الى الاربعاء المقبل

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الأربعاء الساعة الثانية عشر ظهراً".

وكان البرلمان عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ25 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وحضور 178 نائباً.

