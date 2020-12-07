عندليب الفرات يغرد بالصدارة بفوز مهم على النفط

رياضة 2020-12-07 | 16:12 663 مشاهدة احكم نفط الوسط قبضته على صدارة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بعد تغلبه على شقيه النفط بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الاسبوع السابع من المسابقة.

المباراة التي احتضنها ملعب النجف الدولي، حمل هدفها الوحيد توقيع اللاعب عبد الله عبد الامير في الدقيقة 83. عبد الامير منح فريقه ثلاث نقاط عززت صدارته برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد النفط عند النقطة التاسعة في المركز السادس. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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