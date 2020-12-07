ارتفاع مسائي في أسعار صرف الدولار أمام الدينار

واغلقت أسعار بورصة الكفاح 126.850 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي، بعد أن سجلت اسعار الصرف صباح هذا اليوم في بورصة الكفاح 125.850 ديناراً لكل 100 دولار.

أما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت، حيث سجلت: