ارتفاع مسائي في أسعار صرف الدولار أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، مساء اليوم الاثنين (7 كانون الاول 2020).
واغلقت أسعار بورصة الكفاح 126.850 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي، بعد أن سجلت اسعار الصرف صباح هذا اليوم في بورصة الكفاح 125.850 ديناراً لكل 100 دولار.
أما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت، حيث سجلت:
سعر البيع: 127.500 دينار لكل 100 دولار.
سعر الشراء: 126.500 دينار لكل 100 دولار.
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