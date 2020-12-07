الكاظمي يدعو المجلس التنسيقي لتسريع الخطوات العملية بتوسيع العلاقات الاقتصادية العراقية السعودية

أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ترحيبه بزيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية بعد فتح منفذ عرعر الحدودي الشهر الماضي، داعياً المجلس التنسيقي إلى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين بغداد والرياض.





ورحّب الكاظمي، وفقاً للبيان، بـ"زيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي"، داعياً المجلس التنسيقي إلى "تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية". وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي".ورحّب الكاظمي، وفقاً للبيان، بـ"زيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي"، داعياً المجلس التنسيقي إلى "تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية". من جانبه، أكّد رئيس الوفد السعودي أن "تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي".

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