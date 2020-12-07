نائب يطالب الكاظمي والاعرجي باختيار شخصية بديلة عن محافظ ذي قار الحالي



طالب النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس اللجنة المكلفة بشأن ذي قار قاسم الاعرجي باختيار شخصية بديلة عن محافظ ذي قار الحالي، داعيا الى فتح ملفات الفساد الموجودة.

وقال الجابري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته الخليج 365 انه "بعد المتابعة لاداء الحكومة المحلية في محافظة ذي قار وما سجلناه من ملاحظات كثيرة حول ضعف الاداء وما رافقها من شبهات فساد، نطالب رئيس الوزراء وخلية الازمة التي شكلت من قبله برئاسة قاسم الاعرجي وعبد الغني الاسدي بان تقوم بواجبها تجاه هذه المحافظة المنكوبة من فتح ملفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة بشان المحافظة"، مشددا على "متابعتها وفتح ملفات الاموال التي خصصت للمحافظة من عام 2003 حتى يومنا هذا".

ودعا رئيس الوزراء واللجنة المكلفة الى "اختيار شخصية بديلة للمحافظ على شرط ان تكون الشخصية مستقلة وناجحه وذات خبرة وان تحقق تطلعات وامال ابناء المحافظة وان يكون هدفها خدمة المحافظة دون تميز مناطقي وان تحظة بمقبولية اجتماعية ولم تسجل عليها اي اخفاقات او شبهات سابقة"، محملا الحكومة الاتحادية "المسؤولية الكاملة عن الشخصية التي تختارها لشغل المنصب بحال اختيار شخصية وفق محسوبية وضغوط كما حصل في الشخصية الحاصلة والتي اسفرت عن حالة الدمار في المحافظة التي يعيشها ابناءها".



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