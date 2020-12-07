البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 178 نائباً

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، ضمن الدورة النيابية الرابعة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور 178 نائباً".