المالكي والسفير البريطاني يناقشان مستجدات الوضع في العراق والمنطقة

وقال بيان لمكتب المالكي تلقته الخليج 365 ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه السفير البريطاني في العراق ستيڤن هيكي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيد الاقليمي والدولي ، فضلا عن الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات المبكرة".وأكد المالكي بحسب البيان ان "الشعب العراقي وقواه السياسية مصممين على اجراء الإصلاح وتدعيم أسس الديمقراطية سيما وانه يستعد لممارسة انتخابية شفافة ونزيهة مكفول فيها حرية الإختيار بعيدا عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون حرص العراق على ان "تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".

بدوره اعرب السفير البريطاني وفقا للبيان استعداد بلاده لـ"دعم كل الجهود الرامية لتوثيق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين".

