البرلمان يؤجل عقد جلسته ساعة واحدة

قرر مجلس النواب، الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته ساعة واحدة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المجلس قرر تأجيل انعقاد جلسته ساعة واحدة". ومن المؤمل ان يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم الاعتيادية، مشاريع عدة قوانين.





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