ائتلاف العبادي يُعلّق على دعوة الصدر ويعلن عن 'ميثاق شرف وطني'

علّق ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن "ترميم البيت الشيعي"، فيما أعلن عمّا سماه "ميثاق شرف وطني". يتبع...

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