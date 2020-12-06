وزير العدل والسفير الالماني يبحثان توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

وذكرت وزارة العدل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عبد الستار استقبل، اليوم، ‏بمكتبه في مقر الوزارة سفير جمهورية المانيا الاتحادية في العراق ‏ أوله دييل والوفد المرافق له".

واضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ‏وسبل تعزيزها ، لاسيما توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في المستقبل ‏القريب" .‏



وثمن الوزير خلال اللقاء "دور الحكومة ‏الالمانية في مساعدة العراق لمحاربته ضد عصابات داعش الارهابية"، داعيا ‏الى ‏"مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الانسان بالمناطق ‏المحررة ‏ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات ‏داعش".‏

واكد ان "وزارة العدل مستمرة في التعاون مع الجهات ‏الدولية ‏ومنظمات حقوق الانسان في تعزيز وتطبيق معايير ‏حقوق ‏الانسان وفقا للمنهاج الحكومي الذي يسعى للانفتاح في ‏شتى ‏المجالات ومن ضمنها المجال القانوني المتعلق بعمل الوزارة.".



بدوره، اشار مدير عام دائرة العلاقات العدلية لعيبي الى "انه ‏تم رفع مذكرة التفاهم بين الجانبين الى ‏الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها".‏

من جانبه، اكد السفير الالماني ان محاربة داعش مهمة عالمية ، ‏مبديا استمرار بلاده لدعم الحكومة العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي التي تحاول ‏تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق‎.‎وكذلك تبادل الخبرات في شتى المجالات بين الطرفين.