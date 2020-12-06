اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، السيطرة على "تفاعل كيميائي" داخل مختبر مدرسي غرب محافظة الانبار.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في محافظة الانبار وتحديداً فريق الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية المعروف علمياً CBRN تمكنت من انهاء تفاعل كيميائي في مختبر مدرسي نتج عنه مادة الفسفور في منطقة قضاء هيت" .
واضافت ان " فرق الدفاع المدني لاحظت انتشار دخان نتيجة تفاعل كيميائي في اعدادية هيت للبنات الذي يحتوي على محاليل مختبرية كيميائية، وبعد فحص الدقيقة واستخدام اجهزه التعريف ( افتيار ورامان ) تبين أن هذه المادة هي عنصر ( الفسفور) وحسب قراءات الأجهزة المستخدمة للفحص" .
واضافت ان " فرق الدفاع المدني لاحظت انتشار دخان نتيجة تفاعل كيميائي في اعدادية هيت للبنات الذي يحتوي على محاليل مختبرية كيميائية، وبعد فحص الدقيقة واستخدام اجهزه التعريف ( افتيار ورامان ) تبين أن هذه المادة هي عنصر ( الفسفور) وحسب قراءات الأجهزة المستخدمة للفحص" .
وبينت المديرية، انه "على الفور باشرت فرق الدفاع المدني باجراء عمليات التعقيم والطهير المدرسة بالكامل لتأمينها من المواد الكيميائية وتم تحديد سبب الحادث نتيجة اعمال ترميم داخل المدرسة المذكورة" .
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يسيطر على 'تفاعل كيميائي' داخل مختبر مدرسي غرب الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.