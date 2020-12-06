 النزاهة تضبط حالتي تعاطي رشوة بالجرم المشهود في ديالى وبابل

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقا من دائرة التحقيقات فيها انتقل الى مديريَّة تنفيذ بعقوبة وتمكَّن من ضبط موظفٍ متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّم الرشوة لادِّعائه فقدان الأضابير الخاصة بالمواطنين من أجل مساومتهم لإيجادها مقابل مبالغ ماليَّةٍ، مُبيّنةً أنه تمَّ ضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم".وفي قضيَّةٍ منفصلةٍ، أفادت الدائرة بأنَّ "ملاكات مكتب تحقيق بابل نفَّذت عمليَّة ضبط مُوظَّفٍ في دائرة التسجيل العقاري في المحافظة؛ أثناء قيامه بتسلم مبلغ الرشوة من أحد المراجعين؛ لغرض إنجاز معاملته الرسميَّة".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظـيم محضري ضبط أصوليَّين بالمُبرزات المضبوطة في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما بصحبة المُتهمين على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ديالى وبابل، الذين قرَّروا توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983".

