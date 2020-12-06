 النزاهة تضبط حالتي تعاطي رشوة بالجرم المشهود في ديالى وبابل

وفي قضيَّةٍ منفصلةٍ، أفادت الدائرة بأنَّ "ملاكات مكتب تحقيق بابل نفَّذت عمليَّة ضبط مُوظَّفٍ في دائرة التسجيل العقاري في المحافظة؛ أثناء قيامه بتسلم مبلغ الرشوة من أحد المراجعين؛ لغرض إنجاز معاملته الرسميَّة".
وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظـيم محضري ضبط أصوليَّين بالمُبرزات المضبوطة في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما بصحبة المُتهمين على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ديالى وبابل، الذين قرَّروا توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983".
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