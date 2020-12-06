زيدان يبحث مع ممثلي عوائل شهداء ذي قار إجراءات القضاء في محاسبة قتلة المتظاهرين

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاحد، مع ممثلي عوائل الشهداء اجراءات محاسبة قتلة المتظاهرين.



وقال بيان لاعلام مجلس القضاء تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى التقى اليوم الأحد الموافق 6 /12 /2020 ممثلي عوائل شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار وبحث معهم إجراءات القضاء في محاسبة قتلة المتظاهرين والإجراءات القانونية لحفظ حقوق عوائلهم".

واشار البيان الى ان "اللقاء حضره رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي".