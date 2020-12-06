دعا عضو في مجلس النواب، الأحد، وزير النفط إحسان عبد الجبار إلى تغيير مدراء عامين بالوكالة قال إنهم "جاثمون على كراسيهم"، مشيراً إلى أنهم "مدعومون من أحزاب سياسية وليسوا مستقلين، ويفتقدون للخبرة التي تؤهلهم لتلك المناصب".
وأضاف النائب، أن هؤلاء "لا يمتلكون الخبرة أو الشهادة المؤهلة للمناصب التي يشغلونها"، داعياً وزير النفط إحسان عبد الجبار، إلى "استبدالهم والمجيء بدماء جديدة وشابة وتكون خارج سيطرة الأحزاب السياسية المتنفذة".
وبحسب مختصين، فإن اغلب الوكلاء والمدراء العامين ومدراء الهيئات المستقلة معينون بالوكالة ولم يتم التصويت عليهم في مجلس النواب رغم أن الدستور أكد ضرورة أن يتم تعيين وكلاء الوزراء ومدراء الهيئات المستقلة من قبل البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر 'مدعومون سياسياً وبلا خبرة'.. نائب يدعو وزير النفط لاستبدال مدراء عامين 'جاثمين على كراسيهم' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.