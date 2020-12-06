'مدعومون سياسياً وبلا خبرة'.. نائب يدعو وزير النفط لاستبدال مدراء عامين 'جاثمين على كراسيهم'

وقال النائب في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مدراء عامين بالوكالة في وزارة النفط أمضوا فترة طويلة في مناصبهم وهم جاثمون على كراسيهم"، متابعاً أنهم "متنفذون ومدعومون من أحزاب سياسية وليسوا مستقلين".وأضاف النائب، أن هؤلاء "لا يمتلكون الخبرة أو الشهادة المؤهلة للمناصب التي يشغلونها"، داعياً وزير النفط إحسان عبد الجبار، إلى "استبدالهم والمجيء بدماء جديدة وشابة وتكون خارج سيطرة الأحزاب السياسية المتنفذة".

وبحسب مختصين، فإن اغلب الوكلاء والمدراء العامين ومدراء الهيئات المستقلة معينون بالوكالة ولم يتم التصويت عليهم في مجلس النواب رغم أن الدستور أكد ضرورة أن يتم تعيين وكلاء الوزراء ومدراء الهيئات المستقلة من قبل البرلمان.