هوار ملا محمد يغادر سرب الصقور.. عرض جديد على الطاولة

2020-12-06 | 12:09
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أعلن هوار ملا محمد انسحابه من العمل كمستشار فني لنادي القوة الجوية لاسباب وصفها بعدم الجدية من طرف ادارة القوة الجوية.
وقال ملا محمد، "تشرفت شرف بارتداء قميص القوة الجوية لسنوات وحققنا البطولات لهذا النادي الكبير، ولكن كمسؤول، لم يكتب لي البدء بهذا العمل بعد ان طلب مني شخصيا قائد القوة الجوية استلام منصب المستشار الفني حيث لم تكن هناك اي جدية من ادارة القوة الجوية في ذلك وهذا ما دفعني لإعلان انسحابي من هذا المنصب رغم ان العمل في هذا النادي شرف لا يوازيه شيئاً".
واضاف " شكرا لكل الجماهير التي كانت تتصل بي يوميا للسؤال عن موعد استلامي المنصب رسمياً ولكن في النهاية اتمنى التوفيق لنادي القوة الجوية كجماهير وادارة ولاعبين".
واضاف " شكرا لكل الجماهير التي كانت تتصل بي يوميا للسؤال عن موعد استلامي المنصب رسمياً ولكن في النهاية اتمنى التوفيق لنادي القوة الجوية كجماهير وادارة ولاعبين".
وفي سياق متصل، اعلن نادي الديوانية عن رغبته بالتعاقد مع محمد ليشغل منصب المدير الفني للفريق.
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