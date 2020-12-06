



واضافت، أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة ، إضافةً إلى إلزامها بتطبيق دوام التلاميذ والطلبة يوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد) ( المنصات الالكترونية ، التلفزيون التربوي ) مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من تفشي وباء " وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي اوعز إلى إدارات المدارس الأهلية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، على ضرورة الإلتزام المطلق بقرار خلية الأزمة المتعلق بتحديد أيام الدراسة لعام 2020 – 2021 ".واضافت، أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة ، إضافةً إلى إلزامها بتطبيق دوام التلاميذ والطلبة يوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد) ( المنصات الالكترونية ، التلفزيون التربوي ) مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من تفشي وباء " كورونا ".

كانت هذه تفاصيل خبر التربية توجه إدارات المدارس الأهلية بالتقيد بآلية الدوام إستناداً لقرار خلية الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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