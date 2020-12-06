‏صالح يوجه دعوة مع بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات

‏‎وقال صالح في تغريدة له، "مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات، نبارك لأبنائنا الطلبة وندعوهم الى عام دراسي مليء بالتفوق والنجاح".

ودعا صالح إلى "التكاتف لمواكبة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في طرق التواصل، واتخاذ أقصى التدابير للوقاية، وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بهذه الظروف التي تواجه العالم أجمع".

