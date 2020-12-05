اعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، عن إعتقال ٢٥ مطلوبا ومصادرة اسلحة بالوعد الصادق في المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية المشاركة ضمن الصفحة الاولى للمرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق تمكنت من إلقاء القبض على ٢٥مطلوب للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".

واضاف ان "الوحدات المشاركة في الواجب شملت قيادة القوات البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ومدرية شرطة محافظة البصرة واللواء ٣٦ المدرع بالإضافة إلى لواء القوة الضاربة ولواء مغاوير القيادة وهيئة الحشد الشعبي والوكالات الاستخبارية في محافظة البصرة".

واكد "استمرار عمليات الوعد الصادق خلال الفترة القادمة ضمن قاطع المسؤولية لحين تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه وأن قواتنا الأمنية على استعداد كامل لتنفيذ تلك الأوامر".