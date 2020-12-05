سمو يوجه بنقل البطل البارالمبي كوفان حسن الى مشفى خاص

رياضة 2020-12-05 | 20:30 765 مشاهدة وجه مدير عام الرياضة في اقليم كردستان شاكر سمو، بنقل البطل البارالمبي كوفان حسن الى مشفى خاص لتلقي العلاج اللازم لفيروس كورونا وذكر بيان عن مكتب سمو ان "مدير عام الرياضة في اقليم كردستان شاكر سمو، تفقد الحالة الصحية للبطل البارالمبي في العاب القوى كوفان حسن في مشفاه بمدينة اربيل الذي يعاني من مضاعفات إصابته بفايروس كورونا".



و تابع "اطلع سمو على التقارير الطبية لكوفان و استمع لإجراء الكادر الطبي ، اذ وجه مدير عام الرياضة بنقل البطل البارالمبي الى احدى المستشفيات الخاصة في مدينة اربيل لإكمال مراحل العلاج و عودته مجددا الى المحفل الرياضي".

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