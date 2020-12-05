بيان رسمي بشأن جريمة قتل صاحب الصيرفة في الديوانية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جريمة القتل التي حصلت صباح اليوم والتي راح ضحيتها المجنى عليه المغدور المرحوم مهدي العتابي حينما كان في عمله ( صاحب محل صيرفة ) من قبل مجموعة أشخاص خارجة عن القانون الإجرامية هي جريمة جنائية كانت بدافع السرقة".

واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل عال المستوى في مجال التحقيق والتوصل إلى خيوط أولية عن الجناة الذين سيتم الإعلان عنهم"، داعية "المواطنين إلى التعاون مع القوات الامنية في محاربة الجريمة".

يذكر ان مجموعة مسلحة اقتحمت اليوم مكتب صيرفة في حي اتلعرولبة وسط الديوانية وقامت بقتل صاحبه وهو الزوج السابق للنائبة هدى سجاد، واصابة احد حراس المكتب بجروح.