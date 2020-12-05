ادارة الصقور تطالب الكادر التدريبي واللاعبين بتصحيح المسار في قادم المباريات

الاجتماع تم بحضور رئيس النادي اللواء شهاب جاهد واعضاء الادارة والكادر التدريبي ورابطة المشجعين لمناقشة وضع الفريق خصوصا بعد الخسارةالاخيرة امام زاخو .

وبحسب بيان للنادي، فإن "رئيس نادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد تحدث عن الخسارتين وتراجع مستوى الفريق واستمرار نزيف النقاط"، مطالبا من الكادر التدريبي واللاعبين بـ"تصحيح المسار في قادم المباريات".



من جهته اوضح المدرب ايوب اوديشو بانه شخص الكثير من الحالات والاخطاء من بعض اللاعبين ولديه ثقة كبيرة في عودة الفريق الى سكة الانتصارات، داعيا من الجمهور دعم الفريق لتواجد الفريق في صدارة الترتيب.