وفيات كورونا في إيران تتجاوز 50 ألفاً والإصابات تتخطى المليون

وأعيد افتتاح بازار طهران الكبير ومراكز التسوق والعديد من المؤسسات الأخرى بعد إغلاق دام أسبوعين، وذلك في أعقاب تراجع الإصابات بنسبة 10 في المئة على مدى الأيام الماضية.

وذكر التلفزيون أن المسؤولين حذروا من أن الوضع ما يزال "هشا" في طهران والمدن الأخرى التي انتقلت من حالة التأهب القصوى الخاصة بفيروس كورونا والمميزة باللون الأحمر إلى المستوى البرتقالي الأقل خطورة.



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا قفز إلى 50016 بعد تسجيل 321 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.