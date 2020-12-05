دولة أوروبية تسجل 15539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم أمس الجمعة، عن تسجيل 504 وفيات بالفيروس و16298 إصابة.

وتحتل بريطانيا المركز الخامس في وفيات كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، فيما تحتل المركز الأول أوروبيا قبل إيطاليا وفرنسا.