اللجنة العليا للصحة والسلامة تقر التوصيات الخاصة بعقود اللقاحات

اقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، التوصيات الخاصة بعقود اللقاحات.

ومنحت اللجنة، بحسب وكالة الانباء العراقية، وزير الصحة والبيئة صلاحية المناقلة بين أبواب موازنة الوزارة ودوائر الصحة بشأن اللقاحات. وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، قرارات جديدة من بينها إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي بقرارات اللجنة الخاصة بدوام المدارس والكليات، وإلزام المحافظين بعدم إصدار توجيهات تقلل من الإجراءات التي أقرتها اللجنة للحد من انتشار كورونا.

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