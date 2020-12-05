

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1090، والإصابات إلى 135876. وتماثل 939 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، فيما يعالج 379 مصابا في وحدات العناية المركزة. وكان وزير الصحة حمد حسن حذر من عدم توفر أسرة في المستشفيات لمواجهة الإصابات المتزايدة، مؤكدا أن الإصابات آخذة في الازدياد.

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 1600 إصابة بكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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