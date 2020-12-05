النيران الصديقة تعيد ريال مدريد لسكة الانتصارات من بوابة اشبيلية

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وسط تفوق نسبي لريال مدريد على أصحاب الأرض من حيث الفرص الخطيرة على المرمى، والاستحواذ على الكرة.

في الشوط الثاني، سجل فينيسيوس جونيور هدف، احتسب على ياسين بونو بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 56 بعد عرضية من فيرلاند ميندي.



إشبيلية أجرى تغييراته عن طريق دخول يوسف النصيري وسوسو، ولكن الثنائي لم يقدموا أي شيء حتى نهاية المباراة.

اللقاء انتهى بفوز ريال مدريد، ليحقق النادي الملكي 3 نقاط هامة ويصعد للمركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما إشبيلية خامسًا ويتوقف رصيده عند 16 نقطة.