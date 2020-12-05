فرض العزل العام في تركيا لأول مرة منذ 6 أشهر

فرضت تركيا عزلا عاما خلال عطلات نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ ايار الماضي، بعد أن سجلت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مستويات قياسية في الأيام الماضية.
وسجلت تركيا البالغ سكانها 83 مليون نسمة أمس الجمعة 32736 إصابة جديدة بينها حالات بدون أعراض، في أعلى رقم منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 193 أمس إلى 14509، فيما لم يعرف إجمالي الإصابات بسبب عدم توفر بيانات سابقة.
وعرض التلفزيون التركي اليوم السبت، لقطات لساحات وشوارع خالية إلى حد كبير في إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 193 أمس إلى 14509، فيما لم يعرف إجمالي الإصابات بسبب عدم توفر بيانات سابقة.
وعرض التلفزيون التركي اليوم السبت، لقطات لساحات وشوارع خالية إلى حد كبير في إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير.
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