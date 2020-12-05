مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور ١٨٣ نائباً

عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية رقم (٢٤) بحضور (١٨٣) نائبا وبرئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح، اليوم، اعمال الجلسة رقم (٢٤) بحضور (١٨٣) نائبا".

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