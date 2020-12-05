مسلحون يسطون على منفذ لصرف الرواتب ويقتلون مالكه في الديوانية

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل صاحب منفذ لتوزيع رواتب الموظفين وإصابة حارسه بعملية سطو مسلح في محافظة الديوانية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين هاجموا صباح اليوم، منفذاً لصرف رواتب الموظفين في حي العروبة بمحافظة الديوانية، ما أسفر عن مقتل صاحبه وإصابة الحارس جراء طعنه بسكين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادثة، وفتحت تحقيقاً في ملابساتها، بحثاً عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار، بعد سرقة الأموال التي كانت موجودة داخل المنفذ".
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