أول دولة في العالم تطلق حملة تطعيم ضد كورونا

انطلقت في موسكو اليوم السبت، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.
وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.
وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل الجمعة.
وكتب سوبيانين على موقعه الإلكتروني: "عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد قد تم إطلاقها. في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم".
وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل الجمعة.
وكتب سوبيانين على موقعه الإلكتروني: "عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد قد تم إطلاقها. في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم".
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