انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات 'الوعد الصادق' في البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، السبت، عن انطلاق الصفحة الأولى للمرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" في المحافظة.
وقال مدنف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية والعسكرية شرعت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض".
وتابع مدنف أن "النتائج الأولية تؤكد اعتقال 12 مطلوباً حسب مذكرات إلقاء القبض"، مبيناً أن "محور قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة قام بتفتيش عدد من الأحياء في قضاء ابي الخصيب وقضاء الزبير".
وأشار إلى أنه "مازالت عمليات الدهم والتفتيش مستمرة حسب ما مرسوم لها وسنوافيكم بالنتائج وتفاصيل لاحقا".
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