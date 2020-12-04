قتيل وجرحى بانفجار عبوة بسيارة في ريف حلب بسوريا



قتل مدني وجرح ثلاثة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة جنديرس في ريف حلب السورية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن العبوة كانت مزروعة في سيارة، وانفجرت في الشارع الرئيسي في البلدة الواقعة شمال حلب والتابعة لمدينة عفرين والتي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا.

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