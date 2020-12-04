وزير خارجية الكويت يؤكد إجراء محادثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية

وذكر الوزير في بيان بشأن آخر المستجدات في المنطقة أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات حرصها على تحقيق المصالحة في الخليج.
وشكر الوزير جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على النتائج المثمرة التي تم إحرازها في طريق حل الخلاف.
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