بالفيديو ترامب يقرر سحب عدد من الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في بغداد

وكان مسؤولون امريكيون اكدوا في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت سحب نحو نصف عدد الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في بغداد، لافتين الى أن موعد عودة الدبلوماسيين إلى السفارة في بغداد يبقى مجهولا في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.الولايات المتحدة بصدد خفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد هذا الحديث الذي انطلقت بوادره منذ اشهر طويلة بانت ملامح تطبيقه قريبة على ارض الواقع الا ا ن جميع التصريحات تشير الى انه إجراء أمني مؤقت لحماية الدبلوماسيين العاملين في العراق من الهجمات المتكررة على السفارة وهو إجراء وقتي ولا يؤثر علي العلاقات بين البلدين

ادارة الرئيس دونالد ترامب التي قررت سحب نحو نصف عدد الدبلوماسيين من السفارة الامريكية في العراق اكدت ان سحبهم سيكون موقتاً في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران ليبقى موعد عودة الدبلوماسيين الى سفارة بغداد مجهولا



وعزا مسؤولون امريكيون خفض عديد الطاقم الدبلوماسي الامريكي الى مخاوف امنية موضحين ان طاقم دبلوماسي رفيع المستوى من بينه السفير الامر سيبقى يمارس اعماله في بغداد،، في خطوة عدها البعض ليس قطعاً للروابط الدبلوماسية لان سلامة دبلوماسي الولايات المتحدة ومواطنيها ومنشاتها في العراق وانما من اولوياته القصوى.

في حين توقع عدد من المراقبين ان حدوث تغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي الرئيس المنتخب، جو بايدن الذي اعتبرها البعض خطوة اولية لتجنب حدوث صدام بين الولايات المتحدة وايران في العراق بسبب ما يعاني منه العراق من مشاكل اقتصادية وسياسية وهو جزء من تطبيق السياسية الخارجية الأمريكية نحو تخفيض أعداد الدبلوماسيين والعسكريين في منطقة الشرق الأوسط والاجراء الحالي هو جزء من التكتيك حيث ان السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء تعتبر من أكثر السفارات تحصينا في العالم كله

ياتي ذلك في وقت لا تزال فيه طهران تندد باغتيال احد علما البرنامج النووي محسن فخري زاده، متوعدة بالقصاص من منفذي العملية