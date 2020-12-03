نائب يدعو وزير النفط الى استبدال مدراء عامين بالوكالة

دعا نائب في البرلمان، الخميس، وزير النفط إلى تغيير مداء عامين بالوكالة وضخ دماء جديدة، مشيرا الى ان بعضهم لهم "أذرع تابعة" لأحزاب سياسية.
وقال النائب في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مدراء عامين في وزارة النفط لهم أذرع تابعة لأحزاب سياسية وفقا للمحاصصة"، مشدداً على أن "الوزارة بحاجة إلى دماء جديدة وشابة تتصف بالشفافية والنزاهة وتكون خارج إطار سيطرة الأحزاب السياسية المتنفذة".
ودعا وزير النفط إلى "تغيير المدراء العامين وكالة بالوزارة وخاصة من الذين امضوا في مناصبهم لسنوات كثيرة".
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