اعتقال 5 تجار مخدرات بعد مطاردة وإطلاق نار وسط بغداد

اعتقلت قوة أمنية، الخميس، خمسة تجار مخدرات وسط العاصمة بغداد، بعد مطاردة وإطلاق نار لأكثر من نصف ساعة، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية اعتقلت خمسة تجار مخدرات في منطقة السعدون ببغداد بعد عملية مطاردة وإطلاق نار استمرت أكثر من نصف ساعة".
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "إصابة شخص صادف مروره خلال إطلاق النار".
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "إصابة شخص صادف مروره خلال إطلاق النار".
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