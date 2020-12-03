اعتقال 5 تجار مخدرات بعد مطاردة وإطلاق نار وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية اعتقلت خمسة تجار مخدرات في منطقة السعدون ببغداد بعد عملية مطاردة وإطلاق نار استمرت أكثر من نصف ساعة".

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "إصابة شخص صادف مروره خلال إطلاق النار".

