الياسري يدعو وزارة الشباب والتطبيعية لمفاتحة 'فيفا' ورفع الحظر عن ملعب النجف

2020-12-03 | 17:57
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أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، جاهزية ملعب النجف الدولي لإقامة مباريات الدوري العراقي، داعياً وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية لمفاتحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع الحظر عن الملعب.
ونقل البيان عن الياسري قوله إن "الاعمال وصلت الى مراحل شبه نهائية وهناك فرقاً كبيراً وشاسعاً بين المراحل السابقة وما هو عليه اليوم، ولم يتبق الا مراحل نهائية بسيطة من غسل الارضيات والكراسي وتنظيمها"، مشيرا الى ان "الشركة نفذت واخذت بكل الملاحظات المثبتة من قبل وزارة الرياضة والشباب ومن قبل ومديرية الرياضة والشباب".
وأكد أن "الملعب كامل وجاهز لإقامة مباريات الدوري واحتضان المباريات الدولية وفيه مواصفات فنية عالية وتم تجهيز الملعب بالطاقة الكهربائية لاحتضان المباريات ليلا"، مضيفاً" "نوجه الدعوة لوزارة الرياضة والشباب والاتحاد كرة القدم العراقية التطبيعية لمفاتحة الاتحاد الدولي لرفع الحظر عن ملعب النجف الدولي".
ودعا المحافظ وزارة الشباب إلى "وضع مخصصات مالية للملعب للحفاظ على ديمومته"، مشيرا الى ان "كلفة ديمومة ارضية الملعب سنويا تتطلب تخصيصات 250 مليون دينار فضلا عن اعمال الصيانة للمصاعد والابواب والاثاث وغيرها من وحدات الملعب".
وتابع أنه في حال عدم تخصيص "مبالغ ادامة للملعب فانه سيعاني من مشاكل كبيرة أيضا"، لافتا الى أن "الحكومة المحلية منحت الملعب مساحات كبيرة جديدة يمكن للوزارة ان تقيم حدائق او مرائب".
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