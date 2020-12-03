نص رسالة بارزاني إلى الكاظمي

تنشر الخليج 365 نص الرسالة التي بعثها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن "الخلافات العالقة".

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