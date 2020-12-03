وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ60 ألفاً

وأكدت وزارة الصحة البريطانية رصد 414 وفاة و14879 إصابة بالفيروس اليوم الأخير، مقابل 648 وفاة و16170 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و674134 إصابة مؤكدة منها 60113 حالة وفاة.وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.

واعتمدت السلطات البريطانية أمس اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.