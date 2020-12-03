عندليب الفرات يُجبر القيثارة الخضراء على التعادل في دوري الكرة الممتاز

وافتتح فريق القيثارة اهداف المباراة في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب امجد عطوان، لكن عندليب الفرات عاد بقوة وعدل النتيجة في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب سجاد جاسم.

وبهذا التعادل وجد الشرطة نفسه في المركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما بلغ نفط الوسط النقطة 13 في صدارة الترتيب العام.