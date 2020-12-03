نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الـ24 المقرر عقدها يوم السبت المقبل. وتضمن جدول أعمال الجلسة مجموعة نقاط، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

كانت هذه تفاصيل خبر جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.