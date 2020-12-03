استمرار تبادل التهم والتنصل بين الكهرباء والمالية.. قوت المواطن هو الضحية

استغرب عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، الخميس، من استمرار تبادل التهم والتنصل من المسؤولية بين وزارتي الكهرباء والمالية في قضية صرف رواتب موظفي العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هنالك تسويف واضح في قضية صرف رواتب موظفي العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء، وكأنها صدقة او منية عليهم"، مبينا "اننا نرى وزارة الكهرباء تذهب تارة الى تقديم وعود ومواعيد عن صرف تلك الاجور وتارة اخرى تلقي الكرة في ملعب وزارة المالية في قضية عدم صرف تلك التخصيصات".

واضاف الدهلكي ان "قوت المواطن قلناها مرارا وتكرارا بعدم ادخاله في اللعبة السياسية والصراعات، ولا نعلم بحال كانت وزارة الكهرباء غير قادرة على توفير رواتب تلك العوائل، فلماذا عملت على التعاقد مع أولئك المواطنين والزمتهم بواجبات وعمل خطير جدا ويرتبط بحياتهم"، لافتا الى ان "هكذا الاجراءات غير مقبولة من قبلنا وتاثر بشكل سلبي على المتعاقدين مع وزارة الكهرباء".

واكد على "ضرورة تحرك اللجان البرلمانية المعنية لحل هذا الملف مع امانة مجلس الوزراء والحكومة بشكل مباشر في وقت قريب وعدم الاتكال على وعود وبيانات وتصريحات مسؤولي الوزارات التي أصبحت مستهلكة ولا جدوى او مصداقية لها".