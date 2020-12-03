ما حقيقة طلاق تيم حسن من زوجته وفاء الكيلاني؟

كشف الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، ايلي باسيل، عبر حسابه على انستغرام خبرا عن طلاق النجم السوري تيم حسن والاعلامية وفاء الكيلاني.



وتابع: "انشالله تطلع هالخبريّة "غلط" يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج . وكتب: اولا وحصريا كالعادة: بتاريخ 15 نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة 11صباحا، كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!!وتابع: "انشالله تطلع هالخبريّة "غلط" يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج . يُذكر ان الثنائي تزوجا في أيار 2017 .



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