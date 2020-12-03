التطبيعية تصدر بياناً رسمياً بشأن مصير مباراة الكرخ والنجف

رياضة 2020-12-03 | 11:09 765 مشاهدة اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأجيل مباراة الكرخ والنجف الى اشعار آخر. وتوفي مدرب نادي الكرخ كريم سلمان، امس الاربعاء، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا وذكرت الهيئة في بيان أن "لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية تقرر تأجيل مباراة فريقي الكرخ والنجف إلى شعار أخر، بناءً على طلب نادي النجف الرياضي".



واوضحت ان "القرار يأتي لوفاة المغفور له بأذن لله عبد الكريم سلمان مدرب فريق الكرخ نتيجة مضاعفات فيروس كورونا". واوضحت ان "القرار يأتي لوفاة المغفور له بأذن لله عبد الكريم سلمان مدرب فريق الكرخ نتيجة مضاعفات فيروس كورونا". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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