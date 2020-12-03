وتابعت قائلة: "أرى الكثير من الناس في الشوارع يرتدون أقنعة سوداء. تحتوي على صبغات تسبب تفاقم الجلد. حتى المرضى أنفسهم يشكون من أن هذه الأقنعة لها رائحة كيميائية كريهة. كل هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد، لأن الصبغة السوداء تسبب حساسية شديدة. وإذا كان القناع مصنوعًا أيضًا من مواد صناعية، فينبغي توخي الحذر من ارتداء هذا القناع. أنصح باختبار الأقنعة القطنية".
وأضافت الخبيرة: "أصبح لدى الأطفال الآن الكثير من الأقنعة الملونة. هنا، أولاً وقبل كل شيء، يجب اختبار الشركة المصنعة باهتمام كبير. إذا كان الطفل يرتدي هذا القناع لفترة طويلة دون تغيير أو غسل، فهذا يؤدي إلى تفاقم حب الشباب في سن المراهقة".
كانت هذه تفاصيل خبر إحذروا مخاطر ارتداء الكمامات السوداء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.