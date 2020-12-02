انخفاض الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق لليوم

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وتماثل 1743 مصاباً بكورونا للشفاء. وتم تسجيل 34 حالة وفاة بكورونا

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